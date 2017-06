Marido de rainha Elizabeth II é internado em Londres

Com 96 anos de idade, o príncipe Philip de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II, foi internado devido a uma infecção, informou nesta quarta-feira (21) o Palácio de Buckingham. A família real destacou que a hospitalização ocorreu por "precaução". "O príncipe Philip deu entrada no hospital ontem.

Ele está de bom humor, mas lamentou não poder acompanhar a rainha no discurso para a abertura do Parlamento e o Royal Ascot (corrida de cavalos)", informou o porta-voz. Elizabeth II compareceu acompanhada do filho Charles para o tradicional discurso ao Parlamento. Geralmente, seu marido se senta ao lado enquanto a monarca se dirige aos parlamentares e anuncia as diretrizes do governo. Em maio, o príncipe consorte anunciou em maio que se afastaria das atividades públicas, um tipo de "aposentadoria".