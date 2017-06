Em uma praia da França surge mais de 1,5 tonelada de cocaína

O portal France Soir comunica que os traficantes, que navegavam em barcos de borracha ao longo da costa, sofreram um naufrágio. Os militares chegaram ao local para salvar as pessoas. Eles próprios descobriram na costa a grande quantidade de pacotes com cocaína.

Os agentes dos serviços de segurança detiveram sete cidadãos da Grécia que se encontravam nos barcos e mais algumas pessoas suspeitas de traficar as substâncias proibidas.

O jornal Le Parisien destaca que, durante as buscas em uma casa na comuna francesa de Escource, a polícia encontrou seis pacotes e uma mala com o pó branco com peso total de 250 kg. Os donos das drogas – quatro pessoas de origem grega – estão agora detidos.

Sputnik