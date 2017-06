Ataque aéreo destrói importante mesquita de Mosul

A emblemática mesquita de al-Nuri, em Mosul, no Iraque, e o seu mirante, foram destruídos nesta quarta-feira, dia 21, após serem alvos de uma explosão. Até o momento, o Exército iraquiano culpou o Estado Islâmico (EI, ex-Isis) de ter realizado o ataque, enquanto o grupo terrorista afirmou que a destruição foi causada pelas frotas aéreas norte-americanas, que fazem parte da coalizão com o Iraque. Os Estados Unidos ainda não divulgaram seu posicionamento oficial.

Os primeiros a declarar de quem foi a autoria da explosão foram tropas iraquianas. "Nossas forças estavam avançando em direção aos alvos no interior da 'Cidade Antiga' e quando chegaram a uns 50 metros da mesquita de al-Nuri, o Daesh (como é chamado o EI em países árabes) cometeu outro crime histórico explodindo a mesquita", afirmou o tenente-general Abdul Amir Yarallah, comandante responsável pela ofensiva a Mosul, em um comunicado.

Pouco tempo depois, no entanto, o grupo terrorista declarou através da sua revista eletrônica, a "Amaq", que um avião norte-americano pertencente da coalizão com as tropas iraquianas tinha sido o verdadeiro culpado da explosão. A mesquita de al-Nuri ganhou fama internacional em 2014 quando o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, fez uma rara aparição no espaço para proclamar a criação do seu "califado".