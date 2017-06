Aeroporto no Michigan é evacuado após agente ser ferido

O aeroporto internacional de Bishop, em Flint, no Michigan, nos Estados Unidos foi evacuado nesta quarta-feira (21) após um policial ser esfaqueado.

De acordo com a imprensa local, o policial foi atingido no pescoço, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo relatos, um homem foi preso após o ataque.

No Facebook, o aeroporto publicou um comunicado e garantiu que todos os passageiros estão seguros. Além disso, as pessoas foram instruídas a entrarem em contato com suas companhias aéreas para eventuais cancelamentos ou atrasos.