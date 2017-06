Queda de ultraleve mata dois cidadãos belgas na Itália

Um ultraleve caiu em um bosque entre os vales de Valtellina e Valcamonica, na Lombardia, norte da Itália, e matou duas pessoas.

As vítimas são o piloto e o único passageiro a bordo, ambos cidadãos belgas. O avião havia decolado de Samolaco, no extremo-norte da Itália, e devia ter pousado em Brescia, a 100 quilômetros de distância, na última segunda-feira (19).

Seus destroços foram encontrados apenas nesta terça (20), no território da cidade de Edolo. As causas do acidente estão sendo investigadas.