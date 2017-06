Portugal ordena investigação sobre incêndio florestal

O primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, ordenou nesta terça-feira (20) a abertura de um inquérito sobre o incêndio florestal que atingiu a região de Pedrogao Grande e causou a morte de 64 pessoas. A investigação irá apurar as medidas tomadas para gerenciar a crise logo no início do incêndio e eventuais erros no combate ao fogo.

Isso porque Portugal enfrenta uma polêmica sobre a demora das autoridades em fechar a estrada 236, onde 47 pessoas morreram carbonizadas em seus carros tentando fugir dos vilarejos atingidos pelo fogo. O local tem sido chamado de "estrada da morte".

Somente hoje os bombeiros conseguiram controlar as chamas do incêndio, que ocorreu no sábado. Mais de mil bombeiros e 10 aviões trabalham para conter o fogo, alimentado por ventos fortes e pelas temperaturas de quase 40 graus que atingem a região.