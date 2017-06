Caças russos interceptam aviões dos EUA no mar Báltico

Caças russos Su-27 interceptaram dois aviões de reconhecimento RC-135 pertencentes aos Estados Unidos sobre o mar Báltico, no norte da Europa.

Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, o episódio aconteceu na última segunda-feira (19), quando uma das aeronaves norte-americanas tentou se aproximar dos jatos da Rússia com uma "virada provocatória".

De acordo com a rede "Fox News", os caças, que estavam armados, chegaram a ficar a apenas um metro e meio dos aviões de reconhecimento. A aproximação aconteceu em espaço aéreo internacional, mas não se sabe exatamente em que local.

Episódios do tipo já ocorreram em outras ocasiões, mas o da última segunda-feira foi no mesmo dia em que a Rússia disse que consideraria como "alvo" qualquer avião dos Estados Unidos em operação na Síria, a 3 mil quilômetros de distância do mar Báltico.

Além disso, os EUA participaram recentemente de um grande exercício militar anual na região, que envolveu 50 navios e 50 caças. Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, os aviões norte-americanos foram "escoltados" até mudarem sua rota para longe da fronteira russa.

As nações bálticas - Letônia, Estônia e Lituânia - são um dos principais focos de preocupação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar ocidental muitas vezes criticada pelo presidente Vladimir Putin por causa de sua expansão pelo leste europeu.

Recentemente, a OTAN reforçou suas tropas na Letônia, ex-república soviética que, segundo um estudo do think tank norte-americano Rand Corporation, poderia ser conquistada em menos de 60 horas.