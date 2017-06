Partido de Macron conquista ampla maioria no Parlamento

O partido A República em Marcha (REM), fundado e liderado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, conquistou a maioria absoluta dos assentos na Assembleia Nacional, a câmara baixa do Parlamento do país.

Em sua primeira experiência nas urnas, o REM elegeu 308 deputados, número suficiente para lhe dar o domínio da Casa, que possui 577 cadeiras. Além disso, a legenda de Macron contará com os 42 assentos do Movimento Democrático (MoDem), partido de centro com quem disputou as eleições legislativas em aliança.

A segunda legenda na Assembleia será a conservadora Os Republicanos, que fez 113 deputados, 86 a menos que na legislatura anterior. Já o Partido Socialista (PS), do ex-presidente François Hollande e que era a maior força no Parlamento, conquistou apenas 29 cadeiras.

A ultranacionalista Frente Nacional (FN), de Marine Le Pen, elegeu oito deputados, enquanto o movimento de esquerda França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, obteve 17 assentos. Dos 577 deputados, 202 (35%) foram eleitos pela primeira vez.

As eleições legislativas, disputadas nos dias 11 e 18 de junho, eram cruciais para Macron, que no último mês de maio se tornou o mais jovem presidente na história da França, aos 39 anos. Com o resultado do último domingo, ele terá ampla maioria para governar e impor sua agenda de reformas, o que já gerou até críticas da oposição, que denuncia uma suposta ameaça à democracia.

O novo chefe de Estado é liberal, centrista e europeísta. Ex-banqueiro, ele chegou a integrar o gabinete de Hollande como ministro das Finanças, mas rompeu com o então mandatário para disputar as eleições. "A votação na França expressa um pedido de mudança e a derrota dos populismos", declarou nesta segunda-feira (19) o presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani. (ANSA)