Nápoles tem mais um hospital denunciado por falta de higiene

Após a denúncia de formigas no leito de uma paciente no hospital San Paolo, em Nápoles, na Itália, outro caso de saúde pública foi denunciado na cidade nesta segunda-feira (19). Dessa vez, foram encontradas baratas entre medicamentos no hospital napolitano San Giovanni Bosco.

A denúncia foi feita em uma inspeção do conselheiro regional (cargo semelhante ao de deputado estadual no Brasil) do partido Federação dos Verdes, Francesco Borrelli.

"No pronto-socorro, ao lado de um balcão com remédios, tinham baratas. O problema é que, na maior parte das vezes, as empresas que vencem as licitações para a limpeza não prestam o serviço como deveriam", disse Borrelli.

O conselheiro ainda denunciou a grande quantidade de moscas que ficam em diversas alas do San Giovanni Bosco e se reuniu com o diretor do hospital, Luigi De Paola, para relatar os fatos encontrados.

Na semana passada, outro conselheiro dos Verdes fotografou uma senhora internada no hospital San Paolo cercada por formigas na cama. Além disso, a paciente aparece suja e com ferimentos expostos.