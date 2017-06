Italiano esquece mulher em viagem e pede ajuda para resgate

Um episódio curioso está repercutindo em toda a Itália nesta segunda-feira (19). Um italiano esqueceu a própria mulher durante uma viagem de moto e só se lembrou dela após percorrer 40 quilômetros. O homem de 59 anos saiu neste domingo (18) para um passeio de moto pelas colinas da região de Turim e Asti na companhia de sua esposa.

O casal fez uma parada em Moncalvo para descansar e aproveitar a vista do local, mas, na hora de retomar a viagem, o italiano partiu sozinho, esquecendo-se da mulher. Ao chegar em Chieri, o homem se deu conta de que a moto estava "leve" demais. Desesperado e chorando, resolveu ligar para o serviço de emergência.

"Não sei onde minha mulher está. Por favor, me ajudem", pediu o italiano à polícia. Enquanto os agentes refaziam o trajeto para encontrar a esposa, a mulher conseguiu telefonar para o celular do marido e dizer onde estava. Ela tinha ficado em Moncalvo, sozinha e sem telefone, e só conseguiu ligar para o marido com um aparelho emprestado.

A história inusitada gerou piadas na Itália e estampa os sites dos principais jornais do país. Isso porque um filme italiano, "Pane e Tulipani", contém uma cena idêntica na qual o marido esquece a esposa durante uma viagem.