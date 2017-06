Itália prende iraquiano que promovia Estado Islâmico

A polícia da Itália prendeu nesta segunda-feira (19) um iraquiano de 29 anos, solicitante de refúgio, sob suspeita de ligação com grupos terroristas. De acordo com as autoridades, o rapaz fazia propaganda do Estado Islâmico (EI) para moradores do centro do Serviço Central de Sistema de Proteção para Solicitantes de Asilo (Sprar) de Crotone, no sul do país.

O iraquiano incentivava as pessoas a aderirem ao grupo e a cometerem atentados. "Não precisa ir ao Iraque ou à Síria para fazer jihad. Podemos permanecer aqui na Itália", afirmou o iraquiano. O homem, que foi considerado um suspeito "violento", está sendo acusado de associação com finalidade de terrorismo internacional e promoção de propaganda terrorista. (ANSA)