França considera como terrorismo episódio na Champs-Elysees

As autoridades da França consideram um ato de "terrorismo" o incidente ocorrido nesta segunda-feira (19) na avenida Champs-Elysees, com um homem que lançou um carro contra um furgão da polícia local. De acordo com fontes do governo, o caso foi entregue para o departamento de contraterrorismo da Promotoria de Paris e ao Diretório Geral para a Segurança Interna (DGSI).

O homem tentou atacar os agentes policiais na avenida Champs-Elysees, a poucos metros do Palácio do Eliseu, onde esta noite o presidente Emmanuel Macron oferecerá um jantar para o rei da Jordânia, Abdullah II.

O agressor, que estava armado, foi detido e teria sido "gravemente ferido". Mas o Ministério do Interior da França não excluiu a possibilidade do homem já ter sido morto. O carro usado no ataque também teria explodido no momento da colisão. Por isso, as primeiras informações eram de que um carro estava em chamas na Champs-Elysees, uma das principais vias de Paris. De acordo com a emissora "BFM", o veículo estava carregado com botijões de gás.