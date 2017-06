Assange iniciará negociações com governo do Reino Unido

O fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, deve iniciar em breve uma negociação direta com o governo do Reino Unido que pode permitir que o jornalista deixe o prédio da embaixada do Equador em Londres, onde vive como refugiado desde 2012.

De acordo com a imprensa local e com membros da equipe de Assange, o australiano teria até adiado um discurso que faria do balcão da embaixada para não comprometer as negociações. Os advogados de Assange disseram estar "otimistas" com a possibilidade de uma "solução que garanta o respeito das leis britânicas e da liberdade e dignidade" do jornalista.

Assange vive no prédio da embaixada equatoriana em Londres desde 2012, fugindo de um processo judicial na Suécia por crimes sexuais e pelo qual ele poderia ser extraditado e até enviado aos Estados Unidos, onde é acusado de vazar dados sigilosos.

Mas a Procuradoria sueca arquivou a investigação no mês passado, o que abre uma possibilidade de Assange deixar a embaixada. O australiano sempre negou as acusações de estupro e se diz perseguido por ter revelado documentos secretos do governo norte-americano.