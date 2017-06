Segundo turno das legislativas francesas registra baixo comparecimento eleitoral

Neste domingo (18), na França começou o segundo turno das eleições parlamentares, sendo que a votação está decorrendo com um comparecimento extremamente baixo.

Até ao meio-dia em Paris (7h horário de Brasília), o comparecimento no segundo turno das eleições parlamentares à Assembleia Nacional francesa somou uns 17,75%, comunica o Ministério do Interior do país.

O primeiro turno das eleições parlamentares, que decorreu há uma semana, também evidenciou uma taxa de comparecimento extremamente baixa, nomeadamente, de 48,71%.

Para comparar, em 2012, no segundo turno das legislativas, ao meio-dia já tinham votado 21,41% dos eleitores, em 2007 — 22,89%, sendo evidente o declínio da atividade eleitoral da população.

No primeiro turno das eleições atuais, o movimento de Macron, La République en Marche!, e seus aliados do partido Movimento Democrático obtiveram 32,3% dos votos, o partido Os Republicanos ficou com 15% e a Frente Nacional da ex-candidata presidencial Marine Le Pen obteve 13,2%.

No primeiro turno, foi possível determinar o vencedor (que tenha obtido mais de 50%) apenas em 4 circunscrições, sendo que os restantes serão escolhidos na atual etapa da votação, na qual basta ganhar apenas uma maioria simples.

