Resort de luxo é alvo de atentado terrorista em Mali

Um resort turístico de luxo, localizado próximo a cidade de Bamako, capital do Mali, sofreu um atentado neste domingo (18), segundo informou o Ministério da Segurança do país.

De acordo com um porta-voz do governo, o local foi invadido por jihadistas que teriam gritado "Allah Akhbar', expressão de cunho extremista islâmico. No entanto, o ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. De acordo com publicação no Twitter do "Le Joournal Afrique", há pelo meno dois mortos e diversos reféns. O hotel é o Le Campement Kangaba, localizado a cerca de 20 minutos do aeroporto internacional de Mali. O estabelecimento é frequentado por turistas do mundo inteiro. "Forças de segurança estão no local. Campement está fechado e uma operação está em andamento", disse o porta-voz do Ministério da Segurança, Baba Cisse.

O resort fica a quase cinco quilômetros do hotel Radisson, que sofreu atentado em 20 de novembro 2015, quando dois homens izeram 170 pessoas de refém.