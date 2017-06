Partido de Macron vence eleição marcada por abstenção recorde

O partido Em Marcha, do presidente Emmanuel Macron, obteve a maioria absoluta dos votos no segundo turno das eleições legislativas francesas deste domingo (18) e garantiu 355 lugares dos assentos da Assembleia Nacional, de acordo com as projeções do instituto Elabe.

Segundo outra pesquisa de boca de urna, feita pela Ipsos-Sopra Steria, a vitória do partido de Macron é "esmagadora, mas não um tsunami".

O partido conservador Os Republicanos foi o segundo mais votado com cerca de 125 cadeiras. O Socialista ficou com 49 e o partido de extrema direita Frente Nacional, da ex-candidata a presidência da França Marine Le Pen, obteve apenas 8 cadeiras. De acordo com o líder do partido Os Republicanos, François Baroin, o "veredito das urnas é claro".

Cerca de 47 milhões de franceses foram convocados para a votação marcada por uma importante abstenção. Segundo dados do Ministério do Interior, a participação no segundo turno foi de 35,33% em comparação aos 40,75% do primeiro turno.

Após o fechamento das urnas, o secretário-geral do Partido Socialista francês, Jean-Christophe Cambadélis, anunciou sua renúncia. "Apesar da abstenção alarmante, o triunfo de Emmanuel Macron é inegável", disse Cambadélis, reconhecendo "a derrota da esquerda".

As eleições foram realizadas em meio a um forte esquema de segurança, com cerca de 50 mil agentes, devido ao estado de emergência que a França permanece desde a série de atentados ocorrida em 2015.