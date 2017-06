Irã e China começam manobras conjuntas no golfo Pérsico no meio de crise regional

Os navios das marinhas do Irã e da China iniciaram exercícios conjuntos no estreito de Ormuz, segundo comunicado da agência iraniana Mehr.

Os navios chineses chegaram ao porto iraniano de Bandar Abbas em janeiro passado, informa a Mehr. A parte chinesa usará nestas manobras o destróier de mísseis Chang Chung, o navio auxiliar Chao Hu, a fragata de mísseis Jin Zhou e um helicóptero.

De acordo com a agência, Pequim e Teerã buscam fortalecer as relações biliterais e cooperar no âmbito marítimo.

O estreito de Ormuz conta com quase um terço do tráfego comercial de petróleo. Em 13 de junho, os navios iranianos apontaram um laser contra um helicóptero americano US Super Stallion que voava sobre o estreito de Ormuz. Já em maio, o país realizou um lançamento de teste de um torpedo de alta velocidade perto do mesmo estreito.

Vale destacar que os exercícios decorrem no contexto de uma crise diplomática no golfo Pérsico, que se produziu na sequência do "bloqueio" declarado pela Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Únidos e Bahrein contra o Qatar em 5 de junho.

>> Sputnik