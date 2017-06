Ataque talibã deixa mortos e feridos no Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas neste domingo (18) após cinco homens-bomba atacarem um quartel de polícia no leste do Afeganistão, segundo informou as autoridades locais.

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, o ataque teve início quando um suicida explodiu um carro cheio de bombas no portão da sede da polícia de Gardez, capital da província de Paktia. Logo após, outros quatro terroristas invadiram o prédio.

Segundo o gabinete do governador, a ofensiva durou quase 10 horas e foi reivindicado pelo grupo radical Talibã em comunicado divulgado por e-mail pelo porta-voz dos militantes, Zabihullah Mujahid.