Alemanha revela quando voltará a sobrevoar a Síria

Os aviões de combate Tornado da Alemanha devem retomar os voos sobre a Síria em outubro após a relocação do destacamento militar do Bundeswehr da base de Incirlik na Turquia para a Jordânia, disse a ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal alemão Bild.

De acordo com a política, as datas exatas da transferência ainda não foram determinadas. No entanto, o objetivo principal é que "a fase de transferência seja tão curta quanto possível e que a segurança das tropas seja assegurada", disse von der Leyen.

Em junho, Berlim decidiu retirar seus militares da base aérea Incirlik depois que Ankara proibiu parlamentares alemães de entrarem na base. A Turquia explicou o movimento, citando a decisão de Berlim de dar asilo aos soldados turcos após a tentativa de golpe do ano passado.

"Até o final de junho, estamos incluídos no cronograma da coalizão anti-Daesh. Em seguida, moveremos nossos petroleiros para a Jordânia o mais rápido possível. Depois de alguns dias, eles estão de a em ação, acho que na segunda metade de Julho. A transferência dos jatos Tornado e do complexo equipamento fotográfico aéreo é mais complicada, levará dois meses, de agosto a setembro. A partir de outubro, os Tornados de reconhecimento devem retomar seus voos, de acordo com o plano", afirmou von der Leyen.

A Alemanha implantou seus militares no país após os ataques terroristas de novembro de 2015 em Paris para participar da campanha anti-Daesh liderada pelos Estados Unidos. As atividades de Berlim incluíam missões de reconhecimento e reabastecimento para aeronaves de coalizão.

