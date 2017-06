Rainha Elizabeth II diz que Reino Unido vive clima 'sombrio'

A rainha Elizabeth II pediu neste sábado (17) um minuto de silêncio em memóia das vítimas do incêndio em um edifício residencial em Londres, que deixou mais de 30 mortos e disse que o Reino Unido vive um clima "sombrio".

Acompanhada pelo príncipe Philip, a rainha de 91 anos pediu o silêncio das pessoas reunidas diante do Palácio de Buckingham, por causa da comemoração oficial de seu aniversário.

Na manhã de hoje, a monarca divulgou um comunicado oficial em que afirma que está difícil evitar o clima "sombrio" em que vive o Reino Unido. Recentemente, o país tem sido alvo de diversas tragédias, principalmente, como os atentados terroristas.

"Tradicionalmente é um dia de comemoração. Mas este ano, no entanto, foi difícil escapar o clima sombrio nacional". "Nos últimos meses, o país tem testemunhado uma sucessão de tragédias terríveis. Como uma nação, nós continuamos meditando e rezando por todos aqueles que foram afetados diretamente por estes eventos", afirma o texto.

Apesar de ter nascido no dia 21 de abril, a rainha celebra de maneira oficial seu aniversário no terceiro sábado do mês de junho, data em que coincide com a cerimônia "Trooping the Colour".