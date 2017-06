Livro com autógrafo raro de Hitler é leiloado no Reino Unido

Uma cópia rara e autografada do livro "Minha luta", do ex-ditador nazista Adolf Hitler, foi vendida por 17 mil libras esterlinas em um leilão no Reino Unido.

A edição do livro é de 1935 e traz a assinatura do alemão na primeira página. A identidade do comprador não foi revelada, mas o livro foi arrematado online direto do condado de Lancashire, na Inglaterra.

O exemplar é considerado raríssimo porque Hitler era conhecido por se negar a assinar documentos. Desta forma, um livro com sua grafia é algo praticamente impossível de se encontrar.

De acordo com o responsável pelo leilão, James Thompson, a estimativa era que o leilão do objeto arrecadasse no máximo 2,5 mil libras. No entanto, ele ficou surpreso ao receber um lance de 17 mil libras, já que acreditava que ninguém gostaria de "encostar em qualquer coisa nazista".

O livro "Minha Luta" foi publicado inicialmente em 1925 e narra a ideologia política de Hitler e seus planos para a Alemanha.

Este exemplar foi recebido na década de 1930 pelo antigo jornalista da "BBC" e do periódico "Oxford Mail", Peter Cadogan.

Na ocasião, a britânica Unity Mitford que pediu para o nazista assinar o exemplar.