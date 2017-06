Incidente com navio na Itália deixa mais de 50 feridos

Um navio de cruzeiro colidiu neste sábado (17) em uma doca do porto de Casamicciola, na ilha de Ísquia, na Itália, e deixou cerca de 55 passageiros feridos.

O incidente ocorreu enquanto o barco da empresa "Medmar" fazia uma manobra para atracar no local. Os passageiros que esperavam para poder desembarcar caíram após a colisão. Todos os feridos foram levados para o hospital Rizzoli.

"É uma entrada contínua de passageiros na sala de emergência, mas são com pequenos ferimentos, contusões leves e até mesmo por estarem em estado de ansiedade", afirmou o coordenador de saúde, Roberto Capuano. Até o momento não há registros de nenhuma vítima em estado grave.

Segundo relatos de passageiros, o impacto causou a destruição de diversos objetos como cadeiras e máquinas de café. As autoridades estão investigando as possíveis causas do acidente.