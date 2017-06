O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o duplo ataque desta sexta-feira (17) contra forças de segurança israelenses em Jerusalém. A ação matou uma guarda de fronteira.

De acordo com Rita Katz, diretora do portal de contraterrorismo Site, trata-se do primeiro atentado contra Israel reivindicado pelo Estado Islâmico, cujos seguidores divulgaram imagens dos palestinos que teriam cometido os ataques.