Aviação russa elimina 180 terroristas e 2 cabecilhas do EI em recentes operações

Neste sábado (17), o Ministério da Defesa russo comunicou que os aviões da Força Aeroespacial da Rússia repeliram no início de junho um ataque maciço do Estado Islâmico, (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) contra a cidade síria de Deir ez-Zor.

De acordo com o comunicado, os serviços de reconhecimento russos registraram como as unidades do EI se preparavam para investir contra a defesa das tropas governamentais sírias instaladas na cidade de Deir ez-Zor.

"No início de junho, o grupo das Forças Armadas russas na República Árabe da Síria registrou, com a ajuda de veículos aéreos não tripulados (UAVs) como as unidades do EI se preparavam para investir contra a defesa das tropas governamentais sírias instaladas na cidade de Deir ez-Zor", frisou.

Além disso, a entidade comunicou que, no decorrer das operações aéreas em 6 e 8 de junho na Síria, a aviação russa liquidou dois importantes comandantes de campo e por volta de 180 terroristas.

Ademais, a Força Aeroespacial da Rússia também eliminou 16 veículos de transporte e blindados dos terroristas, bem como um armazém de munições.

"Em resultado de ataques aéreos preventivos da Força Aeroespacial russa em 6 e 8 de junho, [dois] comandantes de campo do EI… foram eliminados. Além disso, por volta de 180 militantes, 16 veículos de transporte, uma peça de artilharia, quatro postos de comando e um armazém de armas e munições foram igualmente eliminados", comunicou o ministério.

As forças governamentais da Síria controlam por volta de metade da cidade de Deir ez-Zor, que tem estado cercada por militantes nos últimos 3 anos. As forças sírias continuam a ofensiva com o objetivo de levantar o cerco e criar linhas de fornecimento de víveres aos residentes da cidade. Hoje em dia, a única maneira de entregar alimentos à cidade é por via aérea.

