Rússia anuncia que líder do Estado Islâmico pode estar morto

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (16) que pode ter matado o líder do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, em um ataque aéreo em Raqqa, na Síria, em 28 de maio. "Segundo informações que estão sendo verificadas por diversos canais de inteligência, o líder do EI foi eliminado em um ataque", disse o Ministério da Defesa de Moscou, citado pela emissora estatal "Zvezda".

De acordo com Moscou, Al-Baghdadi teria participado de uma reunião de lideranças do Estado Islâmico em um território perto de Raqqa que é alvo de ataques aéreos russos. "Com os bombardeios dos caças Su-35 e Su-34, foram mortos comandantes de alto nível dos grupos terroristas que fazem parte do chamado 'Conselho Militar do EI', além de 30 comandantes de médio escalão e 300 combatentes que fazem a segurança pessoal dos membros", explicou o Ministério. Os bombardeios ocorreram após as autoridades russas terem confirmado o local da reunião do EI através de imagens de drones. O encontro do Conselho Militar do Estado Islâmico tinha sido convocado para discutir um plano de evacuação dos terroristas de Raqqa. Mas expoentes do governo russo ainda não confirmaram totalmente a notícia. "Até o momento, não temos 100% de certeza", disse chanceler russo, Sergei Lavrov.

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, a qual também ataca alvos do EI na Síria e no Iraque, preferiu manter silêncio. "Não podemos confirmar essa notícia no nomento", disse o porta-voz Ryan Dillon.

A mesma posição foi tomada pelo Observatório Nacional para os Direitos Humanos na Síria (OSDH), ONG que mantém dados sobre a guerra civil local. "Parece que chegaram informações imprecisas ao russos", informou no Facebook o diretor da OSDH, Rami Abderrahman.

Abu Bakr al-Baghdadi já foi dado como morto em várias ocasiões.

A última foi em 11 de junho, quando a televisão estatal síria anunciou que o líder do califado tinha morrido em um bombardeio em Raqqa um dia antes. Abu Bakr al-Baghdadi é o nome de guerra do iraquiano Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. As autoridades acreditam que ele tenha cerca de 45 anos de idade. Autodenominado "califa", al-Baghdadi lidera o Estado Islâmico desde 2010, após a morte de seu antecessor, Abu Omar al-Baghdadi. Sob seu comando, o EI expandiu seu território, fundou um califado e realizou dezenas de atentados terroristas no Oriente Médio, na Europa e na Ásia. (ANSA)