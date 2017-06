May é chamada de 'covarde' por vítimas de incêndio

O governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, prometeu um fundo de 5 milhões de libras esterlinas (R$ 21 milhões) para ajudar as pessoas atingidas pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres.

O anúncio foi feito pela própria May após uma reunião ministerial sobre a emergência. Em seguida, ela visitou um centro de acolhimento para sobreviventes da tragédia e foi recebida aos gritos de "covarde".