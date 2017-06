Com forte esquema de segurança, Ariana Grande faz show em Roma

Milhares de fãs italianos lotaram o centro esportivo Palalottomatica, em Roma, na noite desta quinta-feira (15), quando a cantora norte-americana Ariana Grande deu sequência a sua turnê mundial após o atentado terrorista que deixou 22 pessoas mortas, há duas semanas, em Manchester.

O medo de um novo ataque não impediu que crianças e adolescentes fossem ao delírio durante a apresentação das músicas 'Be alright', 'Bad decisions' e, principalmente, 'One last time'. A canção foi dedicada às vítimas do atentado do último dia 22 de maio.

Como era de se esperar, o espetáculo contou com um forte esquema de segurança e algumas medidas especiais como a inclusão de detectores de metais e a proibição da entrada de pessoas portando mochilas, sacos, latas e garrafas. Após a tragédia reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), a cantora de 23 anos havia suspendido a turnê. No entanto, ela voltou a Manchester para fazer uma apresentação beneficente que contou com a presença de diversos cantores famosos como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry.

Como parte de sua turnê mundial, Ariana vem ao Brasil no fim de junho para dois shows. No dia 29, ela se apresentará na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e dia 1 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. O preço dos ingressos custa de R$220 a R$560.

A norte-americana ainda fará shows no Chile, na Argentina, na Costa Rica e no México.