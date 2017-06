'C9' do Papa estuda formas de descentralizar a Cúria

A descentralização do clero foi o tema da 10ª cúpula do C9, o conselho de nove cardeais formado pelo papa Francisco para debater a reforma da Cúria Romana.

O colegiado se reuniu entre os dias 12 e 14 de junho, na presença do líder católico, e discutiu formas de desburocratizar as instâncias de decisão dentro da Igreja.

Segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Greg Burke, uma das ideias examinadas prevê que bispos e conferências episcopais locais tenham permissão para autorizar que um diácono permanente viúvo se case novamente ou seja ordenado sacerdote.

Atualmente, essas prerrogativas são da Congregação para o Clero, dicastério da Cúria Romana responsável pela análise de todas as matérias relativas a padres e diáconos. De acordo com Burke, as medidas foram avaliadas no âmbito de uma "sadia descentralização" da Igreja.

Ao contrário de sacerdotes, os diáconos podem se casar e têm a função de ajudar nas tarefas pastorais e ministeriais. O C9 também estudou uma proposta para submeter candidatos a bispo a uma "consulta mais ampla" e que inclua "laicos e membros da vida consagrada".

O objetivo final do conselho é escrever uma Constituição Apostólica para substituir a "Pastor Bonus", promulgada por João Paulo II em 1988. Sua próxima e 11ª sessão acontecerá entre os dias 11 e 13 de setembro.