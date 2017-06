Advogada confirma morte de italianos em incêndio em Londres

Foi confirmada nesta sexta-feira, dia 16, a morte de Gloria Trevisan e Marco Gottardi, o casal de italianos que estava no edifício residencial Greenfell Tower, em Londres, durante o incêndio da última quarta-feira (15).

A informação é da advogada da família Trevisan, Maria Cristina Sandrin, contatada pela Farnesina. "Pedimos neste momento que os microfones e as câmeras de televisão sejam desligados para esta notícia e que a dor destas duas famílias seja respeitada", declarou a advogada.

Gloria e Marco, de 28 e 27 anos respectivamente, eram arquitetos da região do Vêneto e dividiam um apartamento no 23º andar do prédio de Londres. O casal estava desaparecido desde quarta.