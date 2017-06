Trump responde no Twitter à notícia de que está sendo investigado

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou as redes sociais para se pronunciar sobre a notícia do jornal The Washington Post, de que estaria sendo investigado por obstrução de Justiça, crime que pode levar ao impeachment. Trump classificou a questão como "a maior caça às bruxas na história política da América".

"Eles fizeram uma combinação falsa com a história dos russos, não encontraram provas, então agora me acusam de obstrução à justiça nesta combinação falsa. Bonito", escreveu o presidente norte-americano no Twitter.

Uma hora depois, Trump fez uma nova publicação em sua página. "Vocês estão testemunhando a maior CAÇA ÀS BRUXAS na história política da América - liderada por algumas pessoas muito más e contraditórias".

