May pede investigação oficial sobre incêndio em edifício residencial em Londres

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta quinta-feira (15) que haverá uma investigação oficial para apurar as causas do incêndio em um prédio residencial de Londres. Segundo a polícia da capital britânica, 17 pessoas morreram na tragédia. As informações são da agência de notícias EFE.

Saiba Mais

Aumenta para 17 o número de mortes em incêndio que destruiu prédio em Londres

May visitou hoje a área do incêndio, o bairro de North Kensington (oeste da capital), onde falou com homens da Polícia Metropolitana de Londres que tentam descobrir a origem do fogo e com bombeiros que realizam tarefas de busca e resgate.

Em uma breve declaração à rede BBC em sua residência e escritório oficial de Downing Street, logo depois de retornar do local, May disse que "é necessário assegurar que essa terrível tragédia seja investigada adequadamente" para poder chegar "ao fundo do que aconteceu".

May disse, além disso, que é preciso "obter todas as respostas sobre o que aconteceu" no imóvel e esclarecer por que aconteceu o incêndio na madrugada de ontem na torre Grenfell, de 24 andares e com centenas de pessoas em seu interior.

A premiê também elogiou a resposta "extraordinária" mostrada pela comunidade para ajudar os atingidos pela terrível "tragédia" e assegurou que o governo vai realojar essas pessoas que perderam suas casas e ficaram na rua.