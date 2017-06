Itália ganha primeira loja de mudas e produtos de maconha

Por Gioia Giudici - Se alguém falar em loja de maconha, vem à cabeça a imagem de um coffee shop ao estilo de Amsterdã. Mas não. A "Hemp Embassy", inaugurada nesta quinta-feira (15), em Milão, se parece mais com uma boutique de luxo, com móveis em mármore e design arrojado.

"A ideia de montar um ambiente de luxo é para que as pessoas não se sintam envergonhadas por entrar aqui", explicou Alberto Valsecchi, um dos quatro sócios da empresa que vende mudas de maconha. Localizada na rua Viale Tibaldi, a loja é a primeira da Itália a comercializar folhas e sementes da cannabis. Mas todos os produtos são privados de efeitos psicoativos, com THC inferior a 0,2%, seguindo a legislação italiana. O site da empresa adverte logo na página inicial que, "de nenhum modo, incentiva condutas proibidas e nem comercializa produtos ilegais". "As plantas vendidas aqui devem ser utilizadas exclusivamente para fins decorativos. Mas, se o cliente, em sua própria casa, quiser que a planta dê flores para consumir seus princípios ativos, aí vai da responsabilidade de cada um", disse Valsecchi.

A loja contém 500 plantas de 30 estilos genéticos e divididas entre sativa, indica e híbrida. Mas a ideia da "Hemp Embassy" é oferecer 300 estilos genéticos nos próximos meses. "Nós não podemos aconselhar nada aos nossos clientes, porque não somos uma farmácia. Mas somos os primeiros a defender a legalização da maconha e estaremos prontos a vender o produto final quando for permitido por lei", afirmou o sócio, que já pensa em franchising. Além das mudas de cannabis, a"Hemp Embassy" vende bebidas energizantes, equipamentos de jardinagem, cosméticos à base de maconha e vaporizadores.