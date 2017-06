Explosão em creche na China deixa sete mortos e 59 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e 59 ficaram feridas após uma explosão nesta quinta-feira na entrada de uma creche no Leste da China, segundo a imprensa oficial. Ainda não se sabe quais as causas do acidente. As informações são da agência de notícias EFE.

A explosão aconteceu pouco antes das 17h (no horário local, 6h em Brasília) na entrada da creche, justamente quando as crianças e suas famílias saíam do estabelecimento, enquanto outros menores aguardavam a chegada de seus parentes para pegá-los, disseram as autoridades.

Em um vídeo publicado em redes sociais, pode-se ver uma cena caótica na entrada da creche, com diversas crianças e seus acompanhantes estirados no chão, muitos deles feridos e com a roupa rasgada.