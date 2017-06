Carro avança sobre calçada e atropela várias pessoas em Nova York

O Departamento de Bombeiros de Nova York (EUA) informou na tarde desta quinta-feira que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, incluindo uma que foi hospitalizada, depois que um um carro avançou sobre a calçada no centro da cidade.

O acidente aconteceu entre a rua 37 e a Nona avenida. Vários outros veículos foram danificados com o acidente, que aconteceu durante a hora do almoço.

Com placas do estado americano da Georgia, o carro que atropelou quem passava pelo local ficou preso entre uma árvore e as janelas de um apartamento de luxo da região. De acordo com o dono de uma loja que fica do lado oposto ao acidente, o veículo perdeu o controle após ser atingido por outro carro. Foi assim, segundo a mesma testemunha, que o carro descontrolado - que contava com cinco ocupantes (a motorista, duas mulheres e duas crianças) - atingiu outros dois veículos e avançou sobre as pessoas na calçada.

A maioria das pessoas atingidas pelo veículo desgovernado parecia bem durante o atendimento médico, mas havia muito sangue no local. A vítima levada ao hospital estaria em uma condição crítica, segundo as primeiras informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

De acordo com o New York Daily News, já há a suspeita de que a motorista do carro tenha avançado o sinal, ocasionando as demais colisões. As investigações sobre o acidente já estão em andamento e ninguém foi detido.