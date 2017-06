UPS fala em 'múltiplas mortes' em tiroteio em São Francisco, nos EUA

Um tiroteio foi registrado nesta quarta-feira (14) na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, perto de uma unidade da UPS, uma das principais empresas de logística do país. Alguns veículos de imprensa locais falam em pelo menos dois mortos e cinco feridos, mas os números não foram confirmados pelas forças de segurança norte-americanas.

No Twitter, a Polícia de São Francisco pediu para as pessoas evitarem a área do cruzamento entre a avenida Potrero e a rua 17, onde ocorreu o tiroteio. O autor dos disparos já foi capturado, e algumas testemunhas dizem que ele é um funcionário da própria UPS.

Por meio de um comunicado, a empresa disse que provavelmente houve "múltiplas mortes" e que alguns indivíduos foram levados para o hospital. "Não podemos fornecer ainda informações sobre a identidade das pessoas envolvidas por causa das investigações", diz a nota.