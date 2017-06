Tiroteio em evento com deputados dos EUA deixa feridos

Um tiroteio foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) em um campo de baseball em Alexandria, Virginia, nos Estados Unidos. Um deputado e outras três pessoas estariam feridas, informou a mídia local.

A emissora "CBS" disse que o congressista ferido é o republicano Steve Scalise, o qual teria sido atingido no quadril e estaria em condições "estáveis".

Vários outros deputados e senadores também estavam no evento, pois o campo de baseball é usado para prática esportiva pelos congressistas norte-americanos.

Os outros feridos são dois policiais do Capitólio e o próprio atirador. A polícia de Alexandria publicou no Twitter que uma pessoa suspeita de cometer o ataque foi detida.

"Escutei uns 50 ou 60 tiros de arma de fogo. Se não fosse a rápida ação da polícia, estaríamos todos mortos", disse o senador republicano Rand Paul.

Informado sobre o ocorrido na Virginia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que completa 71 anos de idade hoje, lamentou. "Estamos profundamente tristes com essa tragédia. Nossos pensamentos e orações vão para os membros do Congresso, suas equipes, para a polícia do Capitólio e todos os atingidos", disse o mandatário republicado, segundo o jornal "USA Today".