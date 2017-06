Senado dos EUA aprova novas sanções contra Rússia

Com 97 votos a favor e apenas dois contra, o Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (14) novas sanções contra a Rússia por causa de sua suposta interferência nas eleições presidenciais de 2016, vencidas por Donald Trump.

As medidas têm como alvo setores cruciais da economia russa e pessoas que teriam participado dos ataques cibernéticos contra o Partido Democrata, cujo objetivo seria danificar a imagem de Hillary Clinton, adversária do magnata no ano passado.

O pacote de sanções ainda precisa ser votado pela Câmara dos Representantes antes de chegar à mesa de Trump, que tem poder de veto. Em dezembro de 2016, as denúncias de envolvimento de Moscou no processo eleitoral norte-americano já haviam feito o então presidente Barack Obama expulsar 35 diplomatas russos.

Atualmente, a Comissão de Inteligência do Senado conduz uma investigação sobre as suspeitas contra o Kremlin e um possível conluio entre a Rússia e membros da equipe de Trump.