O que se sabe sobre o prédio que pegou fogo em Londres?

O incêndio que atingiu um prédio residencial em Londres começou por volta da 1h local de quarta-feira (noite de ontem em Brasília). Testemunhas relataram que o edifício Grenfell Tower, na região de Kensington, perto de Notting Hill, ficou em chamas até às 4h locais. O fogo consumiu todos os andares entre o 2º e o 24º andar.

O prédio tem 27 andares, teve sua construção concluída em 1974 e abriga 120 apartamentos. A estimativa é de que cerca de 400 a 500 pessoas viviam lá.

Como o fogo começou durante a madrugada, a maioria dos moradores estava dormindo e foi pego de surpresa.

Testemunhas relataram o desespero de algumas famílias no topo do edifício, que tentavam lançar seus filhos para se salvarem das chamas. As autoridades de Londres ainda não têm um balanço oficial de vítimas, mas foram anunciados 6 mortos e 50 feridos. O número, porém, pode aumentar.

Recentemente, o prédio passou por obras de restauração e a imprensa britânica publicou que alguns moradores já tinham demonstrado preocupação com a segurança da estrutura.

A associação de moradores Grenfell Action Group tinha solicitado mais medidas de prevenção contra incêndios desde 2013, quando alguns episódios de risco ocorreram.

Como o incêndio consumiu todo o edifício, os bombeiros admitiram a possibilidade do prédio desabar a qualquer momento.