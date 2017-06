Número de mortes em incêndio em Londres sobe para 12

Um grande incêndio atingiu um prédio de 27 andares em Londres na noite desta terça-feira (13), deixando vários mortos e feridos. As autoridades da cidade já anunciaram 12 mortos e 68 feridos. O número, porém, pode aumentar.

O fogo consumiu todo o edifício da Grenfell Tower, em Kensington, e as equipes de resgate admitiram que a estrutura pode desabar a qualquer momento, já que está totalmente comprometida pelo incêndio.

De acordo com os Bombeiros, os agentes conseguiram verificar "quase o prédio inteiro", mas a presença de vários pequenos focos de incêndio ainda dificultam o trabalho. De acordo com a Polícia, dos 68 feridos distribuídos em seis hospitais, 18 estão em situação crítica.

>> O que se sabe sobre o prédio que pegou fogo em Londres?

>> Moradores apontam falhas em operação de resgate em incêndio em Londres

18 feridos ainda estão em estado crítico

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que há "muitas mortes", mas que as autoridades ainda não fizeram um balanço parcial.

Stuart Cundy, comandante da Scotland Yard para as operações de resgate, disse que não é possível ainda determinar quantas pessoas estão desaparecidas, pois muitas podem ter conseguido se salvar sozinhas. Já um porta-voz do NHS England, o serviço sanitário da Inglaterra, afirmou que são 74 os feridos no incêndio, sendo que 64 foram levados por ambulâncias e outros 10 compareceram de modo independente a hospitais da região.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, contou estar "profundamente triste com a perda de vidas" e convocou uma reunião de urgência para ainda hoje.

As causas do incêndio também não foram esclarecidas até o momento. Testemunhas relataram pessoas no alto do prédio, com crianças, gritavam por ajuda e lançavam os filhos. Mais de 200 homens do corpo de bombeiros atuam nas operações de resgate.

"Estamos preocupados com a família de amigos nossos que morava no 21º andar. Desde quando começou o incêndio, da 1h da manhã às 4h, os bombeiros não fizeram nada. Ficaram olhando o prédio queimar", disse à ANSA a britânica Aysha, uma das testemunhas e evacuadas do edifício.