Número de feridos em incêndio em Londres sobe para 74

As autoridades britânicas atualizam para 74 o número de feridos no incêndio que atingiu o edifício Grendell Tower, em Londres, na madrugada desta quarta-feira (14).

Até o momento, foram confirmadas seis mortes. Stuart Cundy, comandante da Scotland Yard para as operações de resgate, disse que não é possível ainda determinar quantas pessoas estão desaparecidas, pois muitas podem ter conseguido se salvar sozinhas.

Já um porta-voz do NHS England, o serviço sanitário da Inglaterra, afirmou que são 74 os feridos no incêndio, sendo que 64 foram levados por ambulâncias e outros 10 compareceram de modo independente a hospitais da região.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, contou estar "profundamente triste com a perda de vidas" e convocou uma reunião de urgência para ainda hoje.