No dia do seu aniversário, Trump lamenta tiroteio que feriu deputado republicano

Informado sobre o ocorrido na Virginia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que completa 71 anos de idade hoje, lamentou o tiroteio que feriu o deputado republicano Steve Scalise.

"Estamos profundamente tristes com essa tragédia. Nossos pensamentos e orações vão para os membros do Congresso, suas equipes, para a polícia do Capitólio e todos os atingidos", disse o mandatário republicado, segundo o jornal "USA Today".