Conheça as 12 ilhas dos sonhos espalhadas pelo mundo

Com paisagens paradísicas, natureza exuberante, águas turquesas e construções rochosas incríveis: assim são diversas ilhas espalhadas pelo mundo.

Perfeitas para desfrutar da lua de mel, uma viagem romântica ou simplesmente como refúgio durante as férias, conheça algumas da ilhas mais bonitas:

1.lha Boracay, nas Filipinas Localizada a cerca de 315 quilômetros da capital Manila, Boracay é uma pequena ilha com praias de areia branca e mar azul turquesa.

Considerado um paraiso natural, o local tem entre os seus cartões postais um inesquecível pôr-do-sol, que atrai diversos visitantes.

A principal atração é a "White Beach", uma praia de areia branca fina e mal calmo.

2.Ilha de Providenciales, em Turks e Caicos Um local romântico e tranquilo localizado no arquipelágo caribenho de Turks e Caicos. A ilha é banhada por águas quentes e cristalinas, além de ser habitat de peixes tropicais coloridos. Localizada no sul das Bahamas, a praia mais bonita é a famosa "Grace Bay", com 19 quilômetros de comprimento e uma água com infinitos tons de azul. Na ilha é possível encontrar os hotéis e resorts mais luxuosos da região, que abrigam principalmente casais em lua de mel.

3.Ilha Waiheke, na Nova Zelândia Esta é um ilha no Golfo Hauraki, localizada a cerca de 20 quilômetros de Auckland. O paraíso com vinhas e oliveiras é a ilha mais populosa da região. De acordo com os moradores, a praia mais bonita é "Cactus Bay", que só é acessada pelo mar.

4. Ilha de Maui, no Havaí Praias de areia branca, escura e vermelha, cascatas e um mar que convida a todos a mergulhar. Estas características definem Maui, o paraíso para aqueles que amam o mar e esportes aquáticos.

Escondida entre dois vulcões, a ilha é a segunda maior da região e um dos principais locais para avistar baleias. 5. Ilha de Ambergris Caye, em Belize A ilha tropical da América Central combina serviços exclusivos na natureza e ainda conta com a maior praia de areia branca. Ao longo da costa, as estradas são feitas de areia e os visitantes se locomovem com carrinhos de golfe. Entre as principais atrações encontradas na Ilha estão mergulhos nos recifes e a "Blue Hole", um círculo profundo de 400 metros repleto de pedras, corais e caranguejos.

6. Ilha Havelock, na Índia Esta é a ilha mais popular em Andaman, onde há mais de 500 ilhas na Baía de Bengala. Lá dá para desfrutar de uma paisagem exuberante repleta de elefantes se banhando nas águas cristalinas.

Barcos com fundo de vidro permitem que o visitante possa admirar a rica fauna e um "mar de sonhos", enquanto que na terra firme é possível fazer passeios inesquecíveis na selva.

7. Ilha das Mulheres, no México É uma pequena ilha tropical no Mar do Caribe, localizada a 13 quilômetros da costa de Yucatán, um dos balneários mexicanos mais famosos de Cancun. A ilha disponibiliza mergulhos entre os recifes de corais para os visitantes admirarem os peixes e até mesmo a prática de windsurf.

Este é um dos lugares perfeitos para quem busca relaxar ao sol, praticar esportes ou aprender danças latinas. É um paraíso primitivo onde existem poucas atrações turísticas.

8. Ilha Cayo Coco, em Cuba Um destino popular para quem gosta de contato com a natureza e é apaixonado por mergulho. A Ilha é uma das 400 da província de Ciego de Ávila. Com 37 quilômetros de extensão, o paraíso oferece belas praias como a Colorada, La Jaula e Los Flamencos.

Cayo Coco também conta com os resorts e vilas mais luxuosos para quem deseja desfrutar das férias.

9. Ilhas Galápagos, no Equador A rica fauna torna este arquipélago um dos mais apreciados pelos amantes da natureza do mundo. A ilha é considerada o melhor lugar para fazer caminhadas, já que os visitantes podem explorar a beleza das tartarugas gigantes, pinguins, leões marinhos e garças.

Sua fauna teria inspirado o biólogo e naturalista Charles Darwin a criar a teoria evolucionista. Atualmente, o elevado número de turistas está afetando a pureza e beleza do arquipélago.

Recentemente, o governo do Equador está considerando limitar a entrada.

10. Ilha de Fernando de Noronha, no Brasil O arquipélago brasileiro é considerado um Patrimônio Mundial da UNESCO pelo seu variado ecossistema. As 21 ilhas e 350 quilômetros de costa oferece praias de areia branca, passeios pela natureza e a chance de desfrutar da companhia de diversos animais, incluindo tartarugas, golfinhos e albatrozes. É de fato, considerado o melhor lugar em todo o Brasil, já que sua área marinha é protegida.

11. Koh Tao, na Tailândia Localizada no Golfo da Tailândia, entre as províncias de Chumphon e Surat Thani, a ilha foi batizada com o nome das tartarugas marinhas que são encontradas ao longo de sua costa.

As praias de areia branca, acessadas apenas com o uso de jipes, são protegidas por morros íngremes e banhada por águas cristalinas. O local é um dos mais populares entre os amantes do mergulho.

12. Favignana, na Itália Esta é a maior ilha, das Égadas, na Sícilia, e oferece 33 quilômetros de costa com praias de mar cristalino. Além disso, em Favignana é possível desfrutar de mergulhos inesquecíveis e assistir um pôr-do-sol em direção a Marettimo.