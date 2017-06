'The Guardian': Funcionários de fábricas de Ivanka Trump recebem maus tratos

O jornal britânico The Guardian publicou uma matéria nesta terça-feira (13) onde revela a triste realidade de funcionários de uma fábrica que faz roupas de Ivanka Trump, filha do presidente dos EUA.

Segundo a reportagem os funcionários dizem ser mal pagos, impedidos de viver com seus filhos, além de receber intimidação verbal e a mulheres são oferecidos bônus para não ter período menstrual.

The Guardian falou com mais de uma dúzia de trabalhadores na fábrica de etiquetas de moda em Subang, na Indonésia, onde os funcionários descrevem receber um dos salários mínimos mais baixos da Ásia e há reivindicações de metas de produção incrivelmente altas, compensadas esporadicamente.

As queixas dos trabalhadores ocorrem apenas uma semana depois que ativistas trabalhistas investigam possíveis abusos em uma fábrica chinesa de Ivanka Trump desaparecerem sob custódia policial, lembra o diário.

O grupo de ativistas afirmou ter descoberto uma série de violações na fábrica, incluindo salários abaixo do salário mínimo legal da China, gerentes abusando verbalmente de trabalhadores e "violações dos direitos da mulher".

Na fábrica indonésia algumas das queixas são semelhantes, embora os salários pagos aos funcionários em Subang sejam muito menores.

"Não gostamos das políticas de Donald Trump"

Alia não é nada, se não trabalhadora. Ela trabalhou em fábricas dentro e fora, desde que deixou seu ensino médio provincial, com o nascimento de dois filhos, sendo seu trabalho atual para marcas, incluindo a de Ivanka Trump na fábrica da indústria PT Buma Apparel em Subang, West Java.

Ao longo de seu casamento com o marido, Ahmad, um ou ambos trabalharam sempre. E, no entanto, diz Alia, o casal nunca pode pensar em compensar suas dívidas. Em vez disso, o que ela tem para mostrar por anos de trabalho no PT Buma é dois quartos em uma casa de hóspedes empoeirada, alugados por US $ 30 por mês e decorados com dezenas de fotos de seus filhos porque o casal não pode sonhar com dinheiro suficiente para ter Eles em casa. As crianças vivem, em vez disso, com sua avó, horas de distância em motocicleta e vêem seus pais apenas um fim de semana por mês, quando podem pagar a gasolina.

Alia faz o salário mínimo legal para seu trabalho em sua província: 2,3 milhões de rupias, ou cerca de US $ 173 por mês - mas esse mínimo legal é o mais baixo na Indonésia como um todo, e até 40% menor do que nas fábricas chinesas, outro Fonte de mão-de-obra da marca Ivanka Trump.

A PT Buma, uma empresa de vestuário de origem coreana, começou na Indonésia em 1999, é um dos fornecedores do G-III Apparel Group, o fabricante por atacado de marcas de moda de destaque, incluindo a roupa de Trump.

Muitos trabalhadores da Buma sabem quem é Ivanka Trump. Alia notou que seus rótulos apareciam nas roupas há aproximadamente um ano.

Ahmad, que também trabalha na indústria local de vestuário e que, como sua esposa e a maioria dos trabalhadores em sua fábrica de PT Buma, é um muçulmano observador, disse: "Não gostamos das políticas de Donald Trump".

Ele seguiu as notícias da chamada proibição muçulmana na televisão este ano. "Mas não estamos em condições de tomar decisões de emprego com base em nossos princípios", disse ele.

Quando Alia foi informada da essência do novo livro de Ivanka Trump sobre as mulheres no local de trabalho, ela explodiu rindo. Sua ideia de equilíbrio entre trabalho e vida, ela disse, seria se ela pudesse ver seus filhos mais de uma vez por mês, finaliza Guardian.

