Dois trens colidiram nesta terça-feira (13) na região da Puglia, no sudeste da Itália, e ao menos 10 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações locais. O acidente ocorreu entre as cidades de Galugnano e San Donato, na província de Lecce.

As equipes de resgate informaram que os feridos não estão em condições graves, mas as operações ainda estão em curso.