'Bloomberg': Google se prepara para luta contra UE e multa

Matéria publicada nesta terça-feira (13) pela Bloomberg conta que enquanto as autoridades da União Europeia contam os dias para suas férias anuais, os advogados e lobistas do Google se acomodam em Bruxelas, preparando-se para uma multa antimonopolista da UE que pode bater um recorde.

Segundo a reportagem a penalidade prevista na investigação aos mecanismos de compras pode sair dentro de semanas e muitos acreditam que poderá superar a multa de US$ 1,2 bilhão aplicada à Intel em 2009. Esta seria uma nova demonstração de força da comissária da UE responsável pela política da concorrência, Margrethe Vestager, que em agosto apresentou à Apple uma conta de 13 bilhões de euros (US$ 14,5 bilhões) em impostos a pagar.

Bloomberg lembra que o Google é um caso de alta prioridade para ela em um momento em que políticos e meios de comunicação da Europa cobram uma ação contra a empresa com sede em Mountain View, Califórnia, que acabou dominando o mercado de publicidades on-line.

A empresa não se reuniu com os órgãos reguladores para discutir uma possível ordem da UE ou a forma de implementação de mudanças

“Se houver uma multa, terá que ser a maior da história”, disse Stephen Kinsella, advogado do escritório Sidley Austin que representa empresas que apresentaram queixa contra o Google à UE.

“A Comissão Europeia sinalizou fortemente que se houvesse uma multa, precisaria ser em um nível que tivesse um efeito dissuasivo.”

O noticiário acrescenta que o momento da decisão poderia ser adiado e representantes do Google e da comissão permanecem em silêncio, evitando falar a respeito. A empresa não se reuniu com os órgãos reguladores para discutir uma possível ordem da UE ou a forma de implementação de mudanças, segundo uma pessoa com conhecimento da investigação, que falou sob a condição de anonimato.

> > Bloomberg