Senador republicano diz que governo de Obama era melhor

O senador republicano John McCain, grande crítico dos dois mandatos do ex-presidente Barack Obama e candidato na campanha à Presidência norte-americana de 2008 também contra o mandatário, afirmou que os Estados Unidos eram mais fortes com seu último líder do que com Donald Trump.

Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", o político, que desaprovava abertamente a política de relações exteriores adotada por Obama, disse que neste assunto o ex-presidente é melhor que o atual mandatário. "No que estiver relacionado à liderança norte-americana, sim", o democrata está na frente do republicano, afirmou.

Já sobre qual a mensagem Trump tem enviado nos últimos meses aos seus aliados, principalmente ao Reino Unido, McCain respondeu de forma irritada que com o presidente os EUA estão perdendo o seu papel de liderança na esfera internacional. "O que você acha que é a mensagem? A mensagem é que os Estados Unidos não querem liderar. [O resto do mundo] não está seguro da liderança norte-americana, seja na Sibéria ou na Antártida", ressaltou o senador à publicação.