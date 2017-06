Salma Hayek revela ter sido convidada para sair por Trump

A atriz mexicana Salma Hayek revelou ter recebido cantadas indiscretas de Donald Trump, antes do magnata se tornar presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista ao programa norte-americano "The daily Show", do apresentador Trevor Noah, no último fim de semana, Salma afirmou que Trump "passou a me ligar, me convidando para sair, mesmo sabendo que eu tinha um namorado".

"Eu e meu namorado da época estávamos em uma festa", explica ela acrescentando que conheceu Trump em um evento e ele foi bastante educado ao pedir o seu contato . Na ocasião, o republicano ignorou o fato da artista estar em um relacionamento. "Aí ele dizia que meu namorado não era bom para mim, não era importante e eu tinha que sair com ele", ressaltou Salma.

Segundo a atriz, o ocorrido aconteceu antes de Trump se casar com a atual esposa, a primeira-dama Melania Trump. Na entrevista, ela ainda disse que esperava que Melania tivesse "mais influência sobre o marido".

No últimos meses, Hayek tem criticado frequentemente o republicano, especialmente por suas políticas de imigração.

Atualmente, a mexicana está casada com o empresário francês François-Henri Pinault, mas não admitiu que na época era este o namorado a que Trump se referiu.