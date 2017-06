Porto Rico decide se anexar aos EUA

A ex-colônia espanhola de Porto Rico aprovou em plebiscito a integração aos Estados Unidos. Com isto, a ilha se tornaria o 51º estado norte-americano, mas a decisão final cabe ao Congresso de Washington. A consulta popular foi realizada neste domingo (11) e, de acordo com as autoridades, 97% dos eleitores que compareceram às urnas apoiaram a integração. Apenas 1,5% votou para manter o status atual do país e 1,3%, para um processo de independência.

A oposição, que boicotou a votação, está contestando o resultado, alegando que somente 22,7% dos eleitores totais porto-riquenhos foram votar. Mesmo assim, o governador da ilha, o jovem Ricardo Rossello, de 38 anos, prometeu fazer valer o resultado das urnas.

"Defenderei em Washington e no mundo inteiro a vontade dos eleitores. Apresentarei Porto Rico ao cenário internacional com a importância de ver a ilha se tornar o primeiro estado hispânico dos Estados Unidos", declarou.

Desde o final do século XIX, a ilha de Porto Rico, localizada no Mar do Caribe, é um território associado aos Estados Unidos. Os porto-riquenhos são cidadãos norte-americanos desde 1917, quando o Congresso em Washington aprovou a Lei Jones. Mas, para que Porto Rico seja integrado de fato aos EUA, existem dois obstáculos.

O primeiro obstáculo é econômico. A ilha declarou recentemente estar na maior falência já registrada na história municipal norte-americana, com um débito de US$ 73 bilhões. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ser contrário à ideia de salvar o território com um resgate financeiro.

O segundo obstáculo é de caráter político. Porto Rico geralmente vota no Partido Democrata norte-americano, e o Congresso, de maioria republicana, vê com preocupação o ingresso do território na federação.