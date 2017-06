Itália dará desconto em passagem de trem na Via Francigena

Os peregrinos que desejam percorrer de trem a parte italiana da Via Francigena - rota medieval que ligava Canterbury, no Reino Unido, a Roma, na Itália, passando também por França e Suíça - têm uma boa notícia.

A companhia de transporte Trenitalia acaba de realizar um acordo com a Associação Europeia da Via Francigena (Aevf) para oferecer um desconto de 10% a todos os passageiros que usarem os trens regionais da empresa no trajeto italiano entre o Vale d'Aosta e a capital italiana, que envolve 22 estações.

Segundo o presidente da Aevf, Massimo Tedeschi, "a Via Francigena é um trajeto europeu de 1,8 mil quilômetros, de Canterbury a Roma" que em 2016 "foi percorrido na Itália por 50 mil pessoas", de acordo com estimativas. "A maior parte [dos peregrinos] vai a pé, um quinto dos viajantes vão de bicicleta, mas o trem é cada vez mais apreciado", disse. Além disso, pesquisas realizadas sobre o perfil dos turistas que decidem fazer a rota de peregrinação apontaram que eles "geralmente têm um alto nível de instrução e por isso são curiosos em conhecer não apenas a Itália de Roma, Veneza e Florença", comentou Tedeschi.

De acordo com o italiano, cerca de metade dos viajantes destina uma semana para passear pela Via Francigena, enquanto um quarto deles escolhe apenas um fim de semana e outro quarto decide ficar por duas ou três semanas no local, um dado muito interessante para o desenvolvimento das pequenas cidades e vilarejos localizados ao longo do caminho.

"Promovendo agora o uso do meio ferroviário ofereceremos ajuda às pessoas anciãs ou sem preparo físico" que poderão assim alternar etapas a pé e de trem, ressaltou ainda o presidente da associação. E, ainda segundo Tedeschi, a resposta desse desconto oferecido já é positiva há cerca de três meses da assinatura do acordo entre a Trenitalia e a Aevf, período que não recebeu uma publicidade sobre o assunto.