Em crise, Alitalia aumentará número de voos para São Paulo

A Alitalia, maior companhia aérea italiana, aumentará de 14 para 20 seu número de voos semanais entre Roma e São Paulo.

A partir do dia 9 de novembro, a empresa oferecerá, às segundas, quintas e aos domingos, uma conexão extra partindo do aeroporto de Guarulhos às 22h30 (horário local) e chegando em Fiumicino, nos arredores da capital da Itália, às 12h30 do dia seguinte.

Além disso, um novo voo decolará - também de segunda, quinta e domingo - de Roma às 10h30 e chegará em São Paulo às 19h50.

Atualmente, a empresa já possui voos diários às 14h50 (partindo de SP) e às 22h05 (partindo de Roma).

Com a nova oferta, a Alitalia operará 34 voos diretos tendo o Brasil como destino ou origem, incluindo a rota diária entre Roma e Rio de Janeiro, que não sofrerá alterações. "O reforço da oferta é consequência da forte demanda do mercado: 326 mil pessoas viajam entre a Itália e São Paulo a cada ano", diz um comunicado da empresa.

A companhia aérea afirma também que o aumento dos voos está ligado à "retomada da economia brasileira", o que "determinou uma significativa melhora da performance" da rota para São Paulo. A decisão mostra uma tentativa da Alitalia de pensar em longo prazo, deixando de lado a grave crise financeira que enfrenta atualmente.

Com pouca liquidez em caixa, a empresa está sob intervenção do governo italiano, que iniciou um processo para buscar um comprador para sua ex-companhia de bandeira.